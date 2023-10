Una voce della lirica - Cruciverba

Operewikiquote contiene citazioni riguardanti l'operawikimedia commons contiene immagini o altri file riguardanti l'operaòpera...

In musica, il termine contralto designa sia la più grave delle voci femminili, sia la cantante che la possiede, sia il suo registro peculiare. In altri tempi, lo stesso termine veniva usato, in alternativa a quello di contraltista, per indicare il cantante castrato che cantava nel medesimo registro.