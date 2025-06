Una stazione di Milano nei cruciverba: la soluzione è Lambrate

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una stazione di Milano' è 'Lambrate'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LAMBRATE

Perché la soluzione è Lambrate? Lambrate è una zona storica di Milano, famosa per la sua vivace atmosfera e per essere un importante snodo ferroviario. La stazione di Lambrate, in particolare, serve come punto di collegamento tra diverse linee e offre accesso a vari servizi, rendendola un luogo fondamentale per i pendolari e i viaggiatori. Oltre alla sua funzione pratica, il quartiere è anche noto per le sue tradizioni culturali e artistiche, con numerosi eventi e iniziative che animano la vita locale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il quartiere milanese di un noto scooter InnocentiDà il nome a una via della moda di MilanoDà il nome a una via della moda nel centro di MilanoIl grattacielo di Milano premiato come il più bello del mondo nel 2015

L Livorno

A Ancona

M Milano

B Bologna

R Roma

A Ancona

T Torino

E Empoli

