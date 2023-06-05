Tori cantante

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tori cantante' è 'Amos'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMOS

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Perché la soluzione è Amos? I Tori cantante sono artisti che si distinguono per la loro capacità di unire potenza vocale e presenza scenica, creando performance coinvolgenti e memorabili. AMOS, noto per la sua voce intensa e versatile, incarna perfettamente questa definizione grazie alla sua abilità di trasmettere emozioni profonde attraverso il canto. La sua interpretazione appassionata e la qualità della voce contribuiscono a consolidare la sua fama tra i fan, rendendo il suo stile unico nel panorama musicale italiano.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Tori cantante". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Tori cantante nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Amos

Per risolvere la definizione "Tori cantante", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Tori cantante" conferma che la soluzione 'Amos' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Amos

A Ancona M Milano O Otranto S Savona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Tori cantante" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Amos' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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