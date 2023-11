La definizione e la soluzione di: La strada indicata da SP. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 11 lettere : PROVINCIALE

Significato/Curiosita : La strada indicata da sp

la strada statale 11 padana superiore (ss 11), (ora denominata anche strada provinciale 11 padana superiore (sp 11) nella provincia di vercelli e strada... statale 11 padana superiore (ss 11), (ora denominata ancheprovinciale 11 padana superiore (11) nella provincia di vercelli e strada... Provinciale (Pruvinciali in dialetto messinese) è un rione della III circoscrizione del comune di Messina, distante circa 3 km a sud dal centro cittadino. Il suo territorio confina a sud col rione Gazzi (separato dall'ex curvone Gazzi delle FS), a nord col Quartiere lombardo e col Quartiere americano, a ovest col Villaggio Santo e ad est col rione Cannamele e col Rione Ferrovieri. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 2 novembre 2023

