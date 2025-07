Seguono la rotta nei cruciverba: la soluzione è Navi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Seguono la rotta' è 'Navi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

NAVI

Perché la soluzione è Navi? NAVI indica imbarcazioni di grandi dimensioni utilizzate per il trasporto di persone e merci attraverso i mari e gli oceani. Seguono la rotta, cioè navigano lungo percorsi stabiliti, per raggiungere destinazioni lontane. Sono fondamentali per il commercio internazionale e i viaggi tra continenti, rappresentando un simbolo di esplorazione e collegamento globale.

N Napoli

A Ancona

V Venezia

I Imola

