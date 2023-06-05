Un reparto per la cura di disturbi cardiaci nei cruciverba: la soluzione è Unità Coronarica

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un reparto per la cura di disturbi cardiaci' è 'Unità Coronarica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNITÀ CORONARICA

Curiosità e Significato di Unità Coronarica

La parola Unità Coronarica è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Unità Coronarica.

Come si scrive la soluzione Unità Coronarica

Stai cercando la risposta alla definizione "Un reparto per la cura di disturbi cardiaci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

Le 15 lettere della soluzione Unità Coronarica:
U Udine
N Napoli
I Imola
T Torino
À -
 
C Como
O Otranto
R Roma
O Otranto
N Napoli
A Ancona
R Roma
I Imola
C Como
A Ancona

