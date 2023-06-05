Un reparto per la cura di disturbi cardiaci nei cruciverba: la soluzione è Unità Coronarica
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'Un reparto per la cura di disturbi cardiaci' è 'Unità Coronarica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
UNITÀ CORONARICA
Curiosità e Significato di Unità Coronarica
La parola Unità Coronarica è una soluzione di 15 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Unità Coronarica.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cura disturbi di pronunciaDisciplina che cura i disturbi del linguaggioCura i disturbi del comportamentoUn medico che cura i disturbi del comportamentoLa dolorosa pectoris tra i disturbi cardiaci
Come si scrive la soluzione Unità Coronarica
Stai cercando la risposta alla definizione "Un reparto per la cura di disturbi cardiaci"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.Le 15 lettere della soluzione Unità Coronarica:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A I O V G R
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.