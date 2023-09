Pronome francese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Pronome francese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 3 lettere : MOI - VOUS

Significato/Curiosita : Pronome francese

Il pronome varia per genere e numero, in altre solo per genere, in altre solo per numero. se la lingua presenta dei casi grammaticali, il pronome può... Lund, nella contea di rogaland. daniel toroitich arap moi (1924-2020) – politico keniota giulia moi (1971) – politica e scienziata italiana lingua moi... Definizione e Soluzione Aggiornata a domenica 17 settembre 2023

Altre risposte alla domanda : Pronome francese : pronome; francese; pronome che non si usa tra amici; pronome egoistico; Il pronome per me; Un pronome di terza persona; pronome dimostrativo; Il pronome che ti comprende; Un eccellente vino francese ; Il pittore francese che creò con Signac il pointillisme; Un dimostrativo francese ; La città francese famosa per l editto di Enrico IV; Marchio francese d automobili; Storica regione francese ;

Cerca altre Definizioni