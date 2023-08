Prati di foraggio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Prati di foraggio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : ERBAI

Significato/Curiosita : Prati di foraggio

Per foraggio si intende un insieme di materie che servono da alimento agli animali domestici; nel linguaggio comune, agli animali domestici erbivori.... Per la produzione di erba destinata all'alimentazione del bestiame. gli erbai vengono coltivati per lo più con il fine di aumentare in maniera sensibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 10 agosto 2023

