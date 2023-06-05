L opposto del sinistro

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L opposto del sinistro' è 'Destro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DESTRO

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Perché la soluzione è Destro? La parola destro indica la direzione opposta a quella sinistra, che si trova sul lato opposto del corpo rispetto al braccio e alla gamba sinistra. È usata per descrivere una posizione, una preferenza o un movimento che si orienta verso il lato destro. Nella lingua italiana, il termine è anche impiegato per riferirsi a ciò che si trova sul lato destro di qualcosa. La distinzione tra destro e sinistro è fondamentale per orientarsi nello spazio e nelle attività quotidiane.

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L opposto del sinistro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Destro

Per risolvere la definizione "L opposto del sinistro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Destro'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: L opposto del sinistro

L opposto del sinistro Risposta: DESTRO

Lunghezza: 6 lettere

6 lettere Schema parole: 6

6 Schema utile: D_____

D_____ Inizia con: D

D Finisce con: O

Le 6 lettere della soluzione

D Domodossola E Empoli S Savona T Torino R Roma O Otranto

La soluzione 'Destro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L opposto del sinistro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.