L opposto del sinistro
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'L opposto del sinistro' è 'Destro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: DESTRO
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Perché la soluzione è Destro? La parola destro indica la direzione opposta a quella sinistra, che si trova sul lato opposto del corpo rispetto al braccio e alla gamba sinistra. È usata per descrivere una posizione, una preferenza o un movimento che si orienta verso il lato destro. Nella lingua italiana, il termine è anche impiegato per riferirsi a ciò che si trova sul lato destro di qualcosa. La distinzione tra destro e sinistro è fondamentale per orientarsi nello spazio e nelle attività quotidiane.
L opposto del sinistro nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Destro
Per risolvere la definizione "L opposto del sinistro", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Destro'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: L opposto del sinistro
- Risposta: DESTRO
- Lunghezza: 6 lettere
- Schema parole: 6
- Schema utile: D_____
- Inizia con: D
- Finisce con: O
Le 6 lettere della soluzione
La soluzione 'Destro' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "L opposto del sinistro". All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lato sinistro di una barca, opposto a dritta Il punto opposto a ONO Prefisso opposto a endo Il sinistro è la frizione Antagonista opposto
Altre definizioni collegate
Con opposto: Il suo opposto è lì
Con sinistro: Nell auto il sinistro aziona la frizione