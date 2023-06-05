De Gasperi

Home / Soluzioni Cruciverba / De Gasperi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'De Gasperi' è 'Alcide'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

ALCIDE

Perché la soluzione è Alcide? Alcide De Gasperi è stato una figura fondamentale nella storia politica italiana del Novecento. Leader brillante e determinato, ha contribuito alla ricostruzione del paese dopo la guerra e alla nascita della Repubblica. La sua capacità di unire le forze politiche e di guidare il Paese attraverso momenti difficili ha lasciato un'impronta duratura. La sua azione ha favorito la stabilità e l'integrazione europea, rendendolo un punto di riferimento per molte generazioni.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "De Gasperi" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "De Gasperi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

De Gasperi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Alcide

Questa pagina è dedicata alla definizione "De Gasperi" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "De Gasperi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Alcide:

A Ancona L Livorno C Como I Imola D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "De Gasperi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il De Gasperi che fondò la DCDemocrazia il partito di De GasperiLo fu anche De GasperiLa guidò De Gasperi siglaLa guidò De GasperiLo statista De Gasperi