Il cortile delle case spagnole - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il cortile delle case spagnole. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : PATIO

Significato/Curiosita : Il cortile delle case spagnole

Tra piazzale della pace e il lungoparma. il nome deriva dal gioco della pelota basca, praticato dai soldati spagnoli nel cortile del guazzatoio, originariamente... Tra piazzale della pace elungoparma.nome deriva dal gioco della pelota basca, praticato dai soldatineldel guazzatoio, originariamente... La corte o cortile è uno spazio scoperto di un edificio, al fine di dargli maggior luce e aerazione. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Il cortile delle case spagnole : cortile; case; spagnole; Il cortile degli Spagnoli; Il cortile spagnolo; Il James de La finestra sul cortile ; Si allevano in cortile ; Il James del film La fnestra sul cortile ; Il breve tratto del cortile che arriva al garage; Nel cortile e nei viali; È sul cortile in una pellicola di Alfred Hitchcock; Crea per le case di moda; case tta dei villaggi turistici; Le case da cui dipendono le filiali; Può scoperchiare le case ; case da gioco clandestine; case di moda; La case lla selezionabile sul modulo online; Si usa nei case ifici; Si grida nelle arene spagnole ; Insenature spagnole ; Regione e città spagnole ; Canzoniere di raccolta di poesie spagnole ; Con esse si accompagnano le danzatrici spagnole ; Zingare spagnole ; La pala da altare tipica delle chiese spagnole ; Sono dette anche spagnole tte;

Cerca altre Definizioni