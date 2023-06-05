Il colonnello che era il meteorologo della RAI
La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il colonnello che era il meteorologo della RAI' è 'Bernacca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: BERNACCA
Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il colonnello che era il meteorologo della RAI" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il colonnello che era il meteorologo della RAI". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.
Il colonnello che era il meteorologo della RAI nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Bernacca
In presenza della definizione "Il colonnello che era il meteorologo della RAI", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il colonnello che era il meteorologo della RAI" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 8 lettere della soluzione Bernacca:
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il colonnello che era il meteorologo della RAI" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Era la sigla delle Edizioni RaiEra la sigla delle pubblicazioni edite dalla RAIEra il gruppo con la RaiEra la sigla delle pubblicazioni RAILago asiatico che era ricco di salmoni
D A I L A