Il centro di Ragusa - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il centro di Ragusa. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 2 lettere : GU

Significato/Curiosita : Il centro di ragusa

In ragusa ibla. il 2 gennaio 1927, in occasione dell'elevazione a capoluogo di provincia della città di ragusa, i due comuni furono riuniti. ragusa ibla... Australiana gu – codice vettore iata di aviateca gu – codice iso 639-2 alpha-2 della lingua gujarati gu – codice iso 3166-1 alpha-2 di guam gu – codice iso... Definizione e Soluzione Aggiornata a venerdì 7 luglio 2023

