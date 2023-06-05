I caniiena africani

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I caniiena africani' è 'Licaoni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LICAONI

Perché la soluzione è Licaoni? I caniiena africani, noti anche come licaoni, sono mammiferi appartenenti alla famiglia dei canidi. Questi animali si distinguono per la corporatura snella, le orecchie grandi e il manto variopinto che permette loro di mimetizzarsi nell'ambiente. La loro struttura fisica è adattata alla corsa e alla caccia in gruppo, mostrando agilità e resistenza. La loro presenza è tipica delle savane e delle zone aperte dell'Africa, dove svolgono un ruolo importante nell'equilibrio dell'ecosistema.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I caniiena africani". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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I caniiena africani nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Licaoni

Per risolvere la definizione "I caniiena africani", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I caniiena africani" conferma che la soluzione 'Licaoni' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Licaoni

L Livorno I Imola C Como A Ancona O Otranto N Napoli I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I caniiena africani" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Licaoni' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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