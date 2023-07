Assai parecchio - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Assai parecchio. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : MOLTO

Significato/Curiosità : Assai parecchio

"Molto" è un termine che indica una grande quantità, un alto grado o una forte intensità di qualcosa. Può essere utilizzato per descrivere una vasta gamma di situazioni, oggetti o concetti. Quando si dice che qualcosa è "molto", si sottolinea che è in grande quantità o di grande importanza. Può essere usato per esprimere un alto grado di soddisfazione, come nel caso di un lavoro "molto ben fatto" o per indicare una grande quantità di qualcosa, come "molto cibo" o "molte persone". "Molto" è un termine versatile che può essere utilizzato in diverse contestualizzazioni per trasmettere l'idea di abbondanza, intensità o importanza significativa.

