SCALARE

Curiosità e Significato di Scalare

Perché la soluzione è Scalare? Scalare significa arrampicarsi su pareti rocciose o montagne, usando mani e piedi per salire in altezza. È un'attività che richiede forza, tecnica e concentrazione, spesso praticata come sport o escursione avventurosa. Sia in natura che in strutture appositamente attrezzate, questa parola racchiude l'arte di affrontare e conquistare le altezze, un’esperienza di sfida e scoperta per gli amanti dell’avventura.

Come si scrive la soluzione Scalare

La definizione "Arrampicarsi in montagna" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

C Como

A Ancona

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

