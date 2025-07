Vagone per animali nei cruciverba: la soluzione è Carro Bestiame

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Vagone per animali' è 'Carro Bestiame'.

CARRO BESTIAME

Curiosità e Significato di Carro Bestiame

La soluzione Carro Bestiame di 13 lettere

Perché la soluzione è Carro Bestiame? Carro bestiame indica un vagone ferroviario progettato specificamente per il trasporto di animali vivi, come bestiame e bestiole da allevamento. È una soluzione comoda e sicura, che permette di spostare gli animali in modo efficiente, garantendo il loro benessere durante il viaggio. Questa espressione richiama quindi un veicolo pensato appositamente per il trasporto animale.

Come si scrive la soluzione Carro Bestiame

La definizione "Vagone per animali"

C Como

A Ancona

R Roma

R Roma

O Otranto

B Bologna

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

A Ancona

M Milano

E Empoli

