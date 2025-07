Stato nell Oceano Indiano con capitale Port Louis nei cruciverba: la soluzione è Mauritius

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Stato nell Oceano Indiano con capitale Port Louis' è 'Mauritius'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MAURITIUS

Curiosità e Significato di Mauritius

Vuoi sapere di più su Mauritius? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Mauritius.

Perché la soluzione è Mauritius? Mauritius è un’isola dell’Oceano Indiano famosa per le sue spiagge di sabbia bianca, i paesaggi tropicali e la ricca cultura. Questa nazione insulare ha come capitale Port Louis e rappresenta una meta ideale per chi cerca relax e avventura. La sua posizione strategica e il patrimonio multiculturale la rendono unica nel suo genere, un vero gioiello nascosto in mare.

Come si scrive la soluzione Mauritius

Hai trovato la definizione "Stato nell Oceano Indiano con capitale Port Louis" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

A Ancona

U Udine

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

U Udine

S Savona

