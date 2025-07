Le Rory e Lorelai di Una mamma per amica nei cruciverba: la soluzione è Gilmore

GILMORE

Curiosità e Significato di Gilmore

La parola Gilmore è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gilmore.

Perché la soluzione è Gilmore? GILMORE si riferisce ai protagonisti di una celebre serie TV americana, Rory e Lorelai Gilmore, madre e figlia dal rapporto speciale. La parola è diventata simbolo di intimità, amicizia e legame familiare forte e autentico. Un nome che rappresenta la connessione unica tra due personaggi indimenticabili, capaci di conquistare il cuore di milioni di fan in tutto il mondo.

Come si scrive la soluzione Gilmore

Hai davanti la definizione "Le Rory e Lorelai di Una mamma per amica" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

G Genova

I Imola

L Livorno

M Milano

O Otranto

R Roma

E Empoli

