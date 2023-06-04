Un romanzo di Fernando Aramburu del 2016 nei cruciverba: la soluzione è Patria
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un romanzo di Fernando Aramburu del 2016' è 'Patria'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
PATRIA
Curiosità e Significato di Patria
Non fermarti alla soluzione! Conosci Patria più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Patria.
Come si scrive la soluzione Patria
Hai trovato la definizione "Un romanzo di Fernando Aramburu del 2016" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.Le 6 lettere della soluzione Patria:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
A L S A O G A G P
