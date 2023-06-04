Quella gialla è un vitigno bianco friulano

Home / Soluzioni Cruciverba / Quella gialla è un vitigno bianco friulano

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Quella gialla è un vitigno bianco friulano' è 'Ribolla'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RIBOLLA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella gialla è un vitigno bianco friulano" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella gialla è un vitigno bianco friulano". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Ribolla? La Ribolla è un’uva di origine friulana nota per il suo colore dorato e il suo sapore fresco. Cresce principalmente nelle zone del Friuli Venezia Giulia, dove dà vita a vini bianchi di grande qualità. La sua caratteristica principale è la capacità di esprimere al meglio le caratteristiche del territorio in cui viene coltivata. La produzione di questa varietà è molto apprezzata e rappresenta un simbolo della tradizione vitivinicola locale. È molto amata dagli intenditori per la sua eleganza e freschezza.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Quella gialla è un vitigno bianco friulano nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Ribolla

Per risolvere la definizione "Quella gialla è un vitigno bianco friulano", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella gialla è un vitigno bianco friulano" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ribolla:

R Roma I Imola B Bologna O Otranto L Livorno L Livorno A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella gialla è un vitigno bianco friulano" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Dal 2007 si chiama friulano biancoIl vino bianco oggi detto FriulanoVitigno friulanoIl vitigno friulano un tempoVino bianco goriziano: gialla