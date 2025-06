Prodotto per armadi come la naftalina nei cruciverba: la soluzione è Antitarme

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Prodotto per armadi come la naftalina' è 'Antitarme'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANTITARME

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Antitarme, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Antitarme? Antitarme è un prodotto utilizzato per proteggere gli armadi dai tarli e altri insetti fastidiosi che possono danneggiare vestiti e tessuti. La sua funzione principale è mantenere gli abiti al sicuro, creando una barriera repellente contro gli insetti nocivi. Se vuoi preservare l'integrità dei tuoi capi, l’antitarme è la soluzione ideale per una protezione efficace e duratura.

Hai trovato la definizione "Prodotto per armadi come la naftalina" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

N Napoli

T Torino

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

M Milano

E Empoli

