SOLUZIONE: AMATE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Più che care" corrisponde a una soluzione formata da 5 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Più che care". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Amate? Amate rappresenta un sentimento intenso di affetto e passione verso qualcuno o qualcosa, spesso associato a un forte desiderio di condividere momenti speciali. Questa parola esprime un sentimento che va oltre la semplice simpatia, coinvolgendo emozioni profonde e genuine. Quando si prova un amore sincero, si desidera proteggere e sostenere l'oggetto di affetto con dedizione e impegno. La vera passione si manifesta in gesti e parole che dimostrano quanto si tenga a qualcuno o a qualcosa.

La definizione "Più che care" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Più che care" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Amate:

A Ancona M Milano A Ancona T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Più che care" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

