Il marchio di fabbrica - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il marchio di fabbrica. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : LOGO

Altra risposta : BRAND

Significato/Curiosità : Il marchio di fabbrica

Il marchio di fabbrica o logo è un elemento distintivo e riconoscibile di un'azienda o di un prodotto. Si tratta di un simbolo grafico, un emblema o una combinazione di elementi visivi che rappresentano l'identità e l'immagine del brand. Un logo ben progettato comunica i valori, la personalità e la missione dell'azienda, creando un'immediata associazione mentale con i suoi prodotti o servizi. Oltre a essere un elemento visivo, il marchio di fabbrica svolge anche una funzione legale, proteggendo i diritti di proprietà intellettuale e prevenendo la contraffazione. Un logo di successo può diventare un asset prezioso per un'azienda, contribuendo a creare fiducia, fidelizzazione dei clienti e riconoscimento nel mercato.

Altre risposte alla domanda : Il marchio di fabbrica : marchio; fabbrica; Noto marchio di liuteria di origine giapponese; marchio di orologi svizzeri di stile ferroviario; Noto marchio dolciario di Luserna San Giovanni; Diffuso marchio cinese di smartphone; Insieme a Moët fa un noto marchio di champagne; Un marchio di scarpe da calcio: d oro; fabbrica di tappeti da appendere al muro; Autore del noto romanzo La fabbrica di cioccolato; Lavorano in fabbrica ; Vi si fabbrica no candele; fabbrica no i finimenti; Un automobile di fabbrica zione statunitense;

Cerca altre Definizioni