La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Indumenti da notte' è 'Pigiami'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIGIAMI

Curiosità e Significato di Pigiami

Vuoi sapere di più su Pigiami? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Pigiami.

Perché la soluzione è Pigiami? I pigiami sono indumenti comodi e morbidi indossati durante la notte, ideali per riposare in totale relax. Si tratta di completi realizzati spesso in tessuti leggeri come cotone o flanella, pensati per garantire calore e comfort. Perfetti per sentirsi a proprio agio prima di addormentarsi, rappresentano un classico dell’abbigliamento da casa. Quindi, quando si parla di **indumenti da notte**, il termine più comune è proprio **pigiami**.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fanno pensare di nottePesanti indumenti di lanaPer navigare di nottePriva di indumentiInumidisce di notte i prati

Come si scrive la soluzione Pigiami

Non riesci a risolvere la definizione "Indumenti da notte"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

G Genova

I Imola

A Ancona

M Milano

I Imola

