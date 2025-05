Girano nei ventilatori nei cruciverba: la soluzione è Eliche

Home / Soluzioni Cruciverba / Girano nei ventilatori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Girano nei ventilatori' è 'Eliche'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ELICHE

Curiosità e Significato di "Eliche"

Hai risolto il cruciverba con Eliche? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Eliche.

Le eliche sono rotori con pale che ruotano per spingere o tirare aria o acqua, creando movimento e ventilazione. Sono utilizzate in aerei, navi e ventilatori per generare corrente d'aria o spostare fluidi, sfruttando la rotazione delle pale che girando nei ventilatori producono un flusso d'aria.

Come si scrive la soluzione: Eliche

Se ti sei imbattuto nella definizione "Girano nei ventilatori", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

E Empoli

L Livorno

I Imola

C Como

H Hotel

E Empoli

