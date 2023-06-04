Il frutto di Cantalupo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il frutto di Cantalupo' è 'Melone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MELONE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il frutto di Cantalupo" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il frutto di Cantalupo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Melone? Il melone è un frutto estivo molto apprezzato, noto per la sua polpa dolce e succosa. Originario di zone calde, si presenta di forma tonda o leggermente ovale e ha una buccia rigata o liscia. Appartenente alla famiglia delle cucurbitacee, viene consumato fresco per rinfrescarsi nelle giornate calde. La sua polpa arancione o gialla racchiude semi che si possono estrarre facilmente. È un frutto molto amato in tutta Italia e non solo.

In presenza della definizione "Il frutto di Cantalupo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il frutto di Cantalupo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Melone:

M Milano E Empoli L Livorno O Otranto N Napoli E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il frutto di Cantalupo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

