La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fiume della Basilicata lungo 149 km' è 'Basento'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: BASENTO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fiume della Basilicata lungo 149 km" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fiume della Basilicata lungo 149 km". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Basento? Il Basento è un importante corso d'acqua che attraversa la regione della Basilicata, contribuendo alla fertilità delle terre e alla vita delle comunità locali. Con una lunghezza di circa 149 km, il suo percorso si snoda tra paesaggi naturali e aree urbanizzate, giocando un ruolo fondamentale nell'ecosistema e nell'economia della zona. Il fiume rappresenta un elemento naturale di grande valore storico e ambientale per la regione.

La soluzione associata alla definizione "Fiume della Basilicata lungo 149 km" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fiume della Basilicata lungo 149 km" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Basento:

B Bologna A Ancona S Savona E Empoli N Napoli T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fiume della Basilicata lungo 149 km" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

