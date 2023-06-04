Un famoso vitigno francese

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un famoso vitigno francese' è 'Cabernet'.

SOLUZIONE: CABERNET

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un famoso vitigno francese" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un famoso vitigno francese". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Cabernet? Il Cabernet è uno dei più rinomati vitigni francesi, apprezzato per i suoi vini intensi e complessi. Originario della regione di Bordeaux, dà origine a etichette di grande prestigio e longevità. La sua versatilità permette di ottenere vini sia giovani che di grande invecchiamento. La qualità e il carattere distintivo del Cabernet lo rendono un simbolo della tradizione vinicola francese.

Per risolvere la definizione "Un famoso vitigno francese", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un famoso vitigno francese" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Cabernet:

C Como A Ancona B Bologna E Empoli R Roma N Napoli E Empoli T Torino

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un famoso vitigno francese" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Famoso vitigno originario del BordoleseVarietà d uva che si cita con il SauvignonLa varietà d uva che si cita con il SauvignonFamoso scultore franceseIl famoso castello francese nel cui parco sorgono i due TrianonJacques famoso psicanalista franceseAstrologo francese famoso per le sue profezieMaurice famoso compositore francese