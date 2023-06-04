Con la tiroide ingrossata come una cicogna

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Con la tiroide ingrossata come una cicogna' è 'Gozzuta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GOZZUTA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Con la tiroide ingrossata come una cicogna" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Con la tiroide ingrossata come una cicogna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Gozzuta? Una persona con questa condizione presenta un ingrossamento della ghiandola tiroidea che si manifesta visibilmente come un rigonfiamento nella parte anteriore del collo. Questo sintomo si manifesta con un rigonfiamento evidente che ricorda la forma di una cicogna, dando origine a una caratteristica impressione visiva. La presenza di questa voce, chiamata gozzuta, indica un'anomalia che può derivare da varie cause, tra cui carenze di iodio o condizioni infiammatorie della tiroide.

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Con la tiroide ingrossata come una cicogna nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gozzuta

Per risolvere la definizione "Con la tiroide ingrossata come una cicogna", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Con la tiroide ingrossata come una cicogna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Gozzuta:

G Genova O Otranto Z Zara Z Zara U Udine T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Con la tiroide ingrossata come una cicogna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Una cicogna con il gozzoLa cicogna gozzutaUn organo come la tiroide