Sigla di una vecchia imposta locale sui redditi nei cruciverba: la soluzione è Ilor
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sigla di una vecchia imposta locale sui redditi' è 'Ilor'.
