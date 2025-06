A queste si sta quando si insegue nei cruciverba: la soluzione è Calcagna

CALCAGNA

Curiosità e Significato di Calcagna

Approfondisci la parola di 8 lettere Calcagna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Calcagna? La parola calcagna indica il retro delle scarpe o delle gambe di un animale, ma in senso figurato si riferisce alla parte posteriore di qualcosa. È anche usata per descrivere la zona dietro a qualcuno, come un inseguimento. Quindi, quando si parla di calcare le calcagne, significa stare dietro a qualcuno, magari in modo insistente. Insomma, sono quelle cose o persone che si seguono da vicino!

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Vi sta l inseguitoreLe batte chi fuggeIl caso particolare del quale si sta discutendoUna cifra cui si sta sopra e sottoSta al passo coi tempi ma non è chi si informa sui social

Come si scrive la soluzione Calcagna

Se "A queste si sta quando si insegue" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

C Como

A Ancona

L Livorno

C Como

A Ancona

G Genova

N Napoli

A Ancona

