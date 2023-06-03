Piccolo canale per irrigare

Home / Soluzioni Cruciverba / Piccolo canale per irrigare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Piccolo canale per irrigare' è 'Roggia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ROGGIA

Perché la soluzione è Roggia? Una roggia è un breve corso d'acqua artificiale utilizzato per portare l'acqua ai campi agricoli, facilitando l'irrigazione delle colture. Questo sistema permette di distribuire l'acqua in modo efficiente, migliorando la crescita delle piante e la produttività delle terre. La presenza di una roggia è fondamentale nelle aree rurali per sostenere l'agricoltura e garantire approvvigionamenti costanti di acqua.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Piccolo canale per irrigare" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Piccolo canale per irrigare". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Piccolo canale per irrigare nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Roggia

La soluzione associata alla definizione "Piccolo canale per irrigare" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Piccolo canale per irrigare" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Roggia:

R Roma O Otranto G Genova G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Piccolo canale per irrigare" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Foto 3 Una gita a 4757 Bergamo|Piccolo lago del PiemontePiccolo organo del voloIl piccolo d un gallinaceo con il becco rossoUn canale generalistaIl piccolo della gatta