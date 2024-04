La Soluzione ♚ Fittamente ondulato La definizione e la soluzione di 6 lettere: Fittamente ondulato. CRESPO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Fittamente ondulato: O aluminiumfolie in tedesco, viene usato come isolante termico: fittamente ondulato, l'effetto isolante è dovuto all'aria immobilizzata che viene suddivisa... Hernán Jorge Crespo (Florida, 5 luglio 1975) è un allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante, tecnico dell'Al-Ain. In carriera ha vinto a livello nazionale due campionati argentini di Apertura (1993, 1994), una Coppa Italia (1998-1999), cinque Supercoppe italiane (1999, 2000, 2004, 2006, 2008), una Premier League (2005-2006), un Community Shield (2005) e tre campionati italiani (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), mentre a livello internazionale ha conquistato una Coppa Libertadores (1996) e una Coppa UEFA (1998-1999). Con la nazionale maggiore ha disputato una Coppa re Fahd (1995), tre campionati mondiali (1998, ... Altre Definizioni con crespo; fittamente; ondulato; Tessuto ondulato; Un tessuto ondulato; Ha il pelo ondulato;

La risposta a Fittamente ondulato

CRESPO

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Fittamente ondulato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.