Figlio di Ulisse nei cruciverba: la soluzione è Telemaco

Sara Verdi | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Figlio di Ulisse' è 'Telemaco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELEMACO

Curiosità e Significato di Telemaco

La parola Telemaco è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Telemaco.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un figlio di UlisseIl figlio di Ulisse e CirceIl figlio di Penelope e UlisseIl figlio che aiutò Ulisse a sterminare i ProciEducò il figlio di Ulisse

Come si scrive la soluzione Telemaco

Non riesci a risolvere la definizione "Figlio di Ulisse"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 8 lettere della soluzione Telemaco:
T Torino
E Empoli
L Livorno
E Empoli
M Milano
A Ancona
C Como
O Otranto

