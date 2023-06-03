Fastidiosa pellicina ai lati dell unghia

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Fastidiosa pellicina ai lati dell unghia' è 'Pipita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PIPITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Fastidiosa pellicina ai lati dell unghia" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fastidiosa pellicina ai lati dell unghia". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Pipita? Una piccola escrescenza di pelle che si forma ai lati delle unghie può essere considerata un fastidio comune. Questa condizione può risultare irritante, specialmente se si tende a grattarla o a strapparla, peggiorando il disagio. La presenza di questa pellicina può derivare da secchezza, infezioni o semplicemente da abitudini di cura delle mani non adeguate. Gestire questa problematica richiede attenzione alla pulizia e all'idratazione della zona interessata.

Se la definizione "Fastidiosa pellicina ai lati dell unghia" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fastidiosa pellicina ai lati dell unghia" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Pipita:

P Padova I Imola P Padova I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fastidiosa pellicina ai lati dell unghia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

