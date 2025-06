Elemento presente in legumi secchi e noci nei cruciverba: la soluzione è Potassio

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Elemento presente in legumi secchi e noci' è 'Potassio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

POTASSIO

Curiosità e Significato di Potassio

Perché la soluzione è Potassio? Il potassio è un minerale fondamentale per il nostro corpo, presente in abbondanza in legumi secchi e noci. Aiuta a mantenere l'equilibrio dei liquidi, favorisce la funzione muscolare e regola la pressione sanguigna. Consumare alimenti ricchi di potassio è importante per il benessere generale, soprattutto in una dieta equilibrata e sana. È un alleato prezioso per il nostro organismo.

Come si scrive la soluzione Potassio

Hai davanti la definizione "Elemento presente in legumi secchi e noci" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

