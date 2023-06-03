Corrispondono più o meno a 450 grammi

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Corrispondono più o meno a 450 grammi' è 'Libbre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LIBBRE

Perché la soluzione è Libbre? Le libbre sono un'unità di misura del peso utilizzata in molti paesi, soprattutto in quelli anglosassoni. Questa misura corrisponde approssimativamente a 450 grammi, rendendola utile per valutare il peso di oggetti di uso quotidiano, alimenti o merci. La libbra permette di avere una stima precisa senza dover ricorrere a conversioni frequenti, facilitando le transazioni commerciali e le attività di misurazione domestica. La sua diffusione e il suo utilizzo sono ancora molto radicati nella cultura e nelle pratiche quotidiane.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Corrispondono più o meno a 450 grammi". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Corrispondono più o meno a 450 grammi nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Libbre

Per risolvere la definizione "Corrispondono più o meno a 450 grammi", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Corrispondono più o meno a 450 grammi" conferma che la soluzione 'Libbre' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Libbre

L Livorno I Imola B Bologna B Bologna R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Corrispondono più o meno a 450 grammi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Libbre' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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