La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L attuale città della battaglia di Jumonville Glen' è 'Uniontown' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

UNIONTOWN

Vuoi sapere di più su Uniontown? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Uniontown.

Perché la soluzione è Uniontown? Uniontown è una città situata in Pennsylvania, famosa per il suo ruolo storico nella battaglia di Jumonville Glen del 1754, che segnò l'inizio delle tensioni tra colonie americane e Gran Bretagna. Oggi, rappresenta un importante centro culturale e storico, testimonianza delle radici della nazione americana e delle sue origini rivoluzionarie. La città conserva un fascino unico legato alla sua storia.

Non riesci a risolvere la definizione "L attuale città della battaglia di Jumonville Glen"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

U Udine

N Napoli

I Imola

O Otranto

N Napoli

T Torino

O Otranto

W Washington

N Napoli

