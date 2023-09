Tagliare di netto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Tagliare di netto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : RECIDERE - TRANCIARE

Significato/Curiosita : Tagliare di netto

Narrativo the new 52, il joker si fa operare dal fabbricante di bambole facendosi tagliare di netto il viso. successivamente a quanto accaduto ne "la notte... Che le lettere impresse sui panetti di esplosivo usati per demolire o tranciare strutture metalliche avevano un singolare effetto sul metallo, imprimendosi...