Rumore respiratorio associato ad alcune malattie nei cruciverba: la soluzione è Rantolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Rumore respiratorio associato ad alcune malattie

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Rumore respiratorio associato ad alcune malattie' è 'Rantolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RANTOLO

Curiosità e Significato di "Rantolo"

La parola Rantolo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Rantolo.

Perché la soluzione è Rantolo? Il rantolo è un rumore respiratorio anomalo che si ascolta durante la respirazione, spesso associato a malattie delle vie respiratorie come bronchiti o polmoniti. Si presenta come suoni sibilanti o gorgoglii, indicativi di ostruzioni o infiammazioni nei bronchi o nei polmoni. Riconoscerlo può aiutare a capire quando è il momento di consultare un medico per una diagnosi accurata e un trattamento tempestivo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dà il nome ad alcune alture del Medio OrienteEruzione caratteristica di alcune malattie infettiveSi oppone ad australe

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Rantolo

Stai cercando la risposta alla definizione "Rumore respiratorio associato ad alcune malattie"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

D E N R R E T T E E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DETERRENTE" DETERRENTE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.