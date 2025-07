Quello di sala prepara i tavoli fra nei cruciverba: la soluzione è Commis

COMMIS

Curiosità e Significato di Commis

Approfondisci la parola di 6 lettere Commis: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Commis? Commis è il termine usato in gastronomia per indicare il giovane aiuto cuoco o assistente in cucina, che si occupa di preparare e sistemare i piatti prima che arrivino in sala. È una figura fondamentale per garantire un servizio efficiente e di qualità. Quindi, quando si parla di sala che prepara i tavoli, si fa riferimento a chi commis si occupa di coordinare e mettere a punto le portate.

Come si scrive la soluzione Commis

La definizione "Quello di sala prepara i tavoli fra" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

M Milano

M Milano

I Imola

S Savona

