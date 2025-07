Quello di chiavi consente di creare un altro mazzo nei cruciverba: la soluzione è Duplicato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello di chiavi consente di creare un altro mazzo' è 'Duplicato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DUPLICATO

Curiosità e Significato di Duplicato

La soluzione Duplicato di 9 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Duplicato per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Duplicato? Il termine duplicato indica una copia fedele di un documento, un oggetto o un mazzo di chiavi, creata per permettere l’uso di una versione identica senza dover riprodurre l’originale. È come avere un “gemello” di qualcosa, utile in molte situazioni pratiche. Quindi, in questo caso, si riferisce alla possibilità di creare un altro mazzo di chiavi identico all’originale.

Come si scrive la soluzione Duplicato

Hai trovato la definizione "Quello di chiavi consente di creare un altro mazzo" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

D Domodossola

U Udine

P Padova

L Livorno

I Imola

C Como

A Ancona

T Torino

O Otranto

