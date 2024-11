Può esserlo un ufficiale o una scala di note: Soluzione Cruciverba - Maggiore

Soluzione alla definizione del cruciverba

MAGGIORE

Curiosità e significato della parola Maggiore

Spelling fonetico della soluzione

M Mike

A Alfa

G Golf

G Golf

I India

O Oscar

R Romeo

E Echo

Definizioni correlate con la soluzione - Maggiore

Un importante carica militare Il lago di Stresa e Laveno L abbazia toscana nei pressi di Buonconvento Pipistrello dei Rinolofidi che vive anche in Italia Sta in fondo alla navata centrale Lo specchio di Stresa La moglie di Antonino Pio Il lago su cui si affacciano Stresa e Laveno È detta Gran Carro La costellazione boreale del Grande Carro

