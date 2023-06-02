I piani della torta

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I piani della torta' è 'Strati'.

SOLUZIONE: STRATI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "I piani della torta" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "I piani della torta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Strati? Gli strati sono i livelli che compongono la struttura di una torta, sovrapposti uno sopra l'altro per creare diverse altezze e consistenze. Questi piani permettono di aggiungere crema, marmellata o altri ingredienti tra uno e l'altro, dando forma e raffinatezza alla torta stessa. La loro disposizione precisa è fondamentale per ottenere un risultato esteticamente gradevole e gustoso.

I piani della torta nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Strati

In presenza della definizione "I piani della torta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "I piani della torta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Strati:

S Savona T Torino R Roma A Ancona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "I piani della torta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

