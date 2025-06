Il Myron Premio Nobel per l economia nel 1997 nei cruciverba: la soluzione è Scholes

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il Myron Premio Nobel per l economia nel 1997' è 'Scholes'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SCHOLES

La soluzione Scholes di 7 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Scholes per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Scholes? Le Scholes sono un celebre nome associato a Robert Sholes, economista che ha vinto il Nobel nel 1997 per aver ideato un modello fondamentale nella finanza. Questo termine richiama le sue scoperte sulle opzioni e i mercati finanziari, rivoluzionando il modo di valutare strumenti complessi. Un vero punto di svolta per l'economia moderna e gli investimenti.

Hai davanti la definizione "Il Myron Premio Nobel per l economia nel 1997" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

