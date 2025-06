Emarginare nei cruciverba: la soluzione è Isolare

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Emarginare' è 'Isolare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ISOLARE

Curiosità e Significato... La parola Isolare è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Isolare.

Perché la soluzione è Isolare? Emarginare significa escludere o mettere ai margini una persona o un gruppo, lasciandoli di lato rispetto al resto della società o di un contesto. È un modo per isolare qualcuno, privandolo di opportunità e riconoscimento. Questa parola evidenzia quindi un atteggiamento di esclusione che può essere dannoso e ingiusto, sottolineando l'importanza di inclusione e rispetto reciproco.

Mettere in quarantenaSeparare da qualcosaEmarginare un virus

La definizione "Emarginare" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

I Imola

S Savona

O Otranto

L Livorno

A Ancona

R Roma

E Empoli

