Assenso convalida nei cruciverba: la soluzione è Conferma

Home / Soluzioni Cruciverba / Assenso convalida

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Assenso convalida' è 'Conferma'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONFERMA

La soluzione Conferma di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Conferma per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Conferma? Assenso convalida significa che una richiesta o proposta viene approvata ufficialmente, confermando la sua validità. È come dare il via libera a qualcosa, rendendola ufficiale e riconosciuta. In altri termini, si tratta di un atto formale che garantisce che tutto sia in regola e accettato. La soluzione più semplice e chiara per esprimere questa idea è proprio conferma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una dichiarazione che ribadisce la primaDà fondatezza a un ipotesiLa convalida la praticaAssenso strappatoAssenso consenso

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Non riesci a risolvere la definizione "Assenso convalida"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

C Como

O Otranto

N Napoli

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

T G I I I D T A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DIGITATI" DIGITATI

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.