Altrettanto come sopra - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Altrettanto come sopra. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : IDEM

Significato/Curiosità : Altrettanto come sopra

L'abbreviazione "idem" è utilizzata per indicare "altrettanto come sopra" o "lo stesso". Questo termine viene impiegato per evitare la ripetizione di una frase o di una descrizione già menzionata precedentemente. Ad esempio, se si stanno elencando le preferenze personali e si desidera riferirsi alla stessa preferenza di prima, si può semplicemente scrivere "idem" per indicare che la scelta rimane la stessa. "Idem" semplifica la comunicazione, riducendo la necessità di ripetere concetti identici e consentendo un'espressione più concisa e diretta, specialmente quando si fa riferimento a qualcosa già menzionato in un testo o in una conversazione precedente.

