Unità di misura della benzina - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Unità di misura della benzina. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : LITRO

Significato/Curiosità : Unità di misura della benzina

Il litro è l'unità di misura comunemente utilizzata per quantificare la benzina o il carburante. Rappresenta il volume di liquido equivalente a un decimetro cubo (1 dm³) o 1000 centimetri cubi (1000 cm³). Questa misura è ampiamente adottata in tutto il mondo e viene utilizzata per indicare la quantità di benzina o carburante presente nei serbatoi dei veicoli o disponibile presso le stazioni di servizio. La misura in litri consente agli automobilisti di monitorare il consumo di carburante e di calcolare i costi associati al rifornimento.

Altre risposte alla domanda : Unità di misura della benzina : unità; misura; della; benzina; L unità di peso usata per l affettato; Costituiscono l unità centrale di elaborazione dei PC; unità di misura informatica; Un unità di misura elettrica; Portò all unità d Italia; Le staffe dell unita esterna del condizionatore; misura la camminata; Una misura da byte; Unità di misura informatica; Un unità di misura elettrica; misura per tenute; La pressione atmosferica misura ta mediante una colonnina di mercurio; Grande città del sud della Francia; La coda della sposa; Passa per il centro della circonferenza; Città portuale della Bretagna; Iniziali della Oxa; La piazzaforte inglese nel sud della Spagna; Il cracking processo di produzione della benzina ; Grossi recipienti per la benzina ; Indicano il potere antidetonante della benzina ; Si possono impiegare per il trasporto di benzina ; La benzina sostituita da ENI; Recipiente per benzina ;

Cerca altre Definizioni